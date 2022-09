Rías Baixas entra de lleno en la vendimia tras recoger 6 millones de kilos y con el ojo puesto en el tiempo

La vendimia empezó hoy a coger ritmo en la Denominación de Origen Rías Baixas y mañana será generalizada en las cinco subzonas. Las bodegas y viticultores quieren darle un empujón antes del regreso de las lluvias previsto para el domingo o lunes, y que estos días pasados han mantenido la recolecta parada o muy limitada, a parcelas para elaboraciones especiales o muy adelantadas, aprovechando las ventanas de sol. Pero ahora la uva se encuentra en estado óptimo y no se puede esperar más.





El sello de calidad sumaba a primera algo más de seis millones de kilos recogidos; una cantidad ínfima que da buena cuenta de la espera, teniendo en consideración que en un día “grande”, la denominación puede recoger más de 4 millones de kilos y de que el volumen previsto para este año es de alcanzar los 40, si la sequía de verano no se prolongaba en exceso. De hecho, la lluvia ha podido ser molesta, pero también le ha venido “fenomenal” sobre todo a parcelas de secano donde la uva “estaba sufriendo un poco y ayudó a hidratar”, según el director técnico del Consello Regulador, Agustín Lago. Pero también para “equilibrar os parámetros, que agora mesmo son óptimos, cunha gradación alcohólica e acidez equilibradas, e está en moi bo estado sanitario. A planta precisaba esta auga”, añadía su homólogo de la cooperativa Condes de Albarei, Alberto Barral, que el jueves empezó a recoger el fruto de sus 400 socios, que suelen sumar unos 3 millones de kilos, y espera que este sea el “primer fin de semana completo de vendima”.





Lago detalló que la subzona del Condado se adelantó un “poco” más que el resto, pero ha sido un inicio “muy a la par, la mayoría empezaron esta semana y sobre todo hoy, ya se unió todo el mundo y este fin de semana será generalizada”. Elaboraciones especiales como los espumosos, parcelas más adelantadas... Dieron el pistoletazo de salida el pasado fin de semana, aprovechando las ventanas de buen tiempo, como en el caso de la cooperativa Bodegas Martín Códax, entre otras. Y el tiempo seguirá marcando el ritmo en esta vendimia. Así, las firmas esperan “pisar o acelerador” este fin de semana, antes de que lleguen las lluvias previstas para entre domingo y lunes, pero aún quedará mucho trabajo después, que se irá organizando casi a diario porque las previsiones también están siendo “moi cambiantes”. El sector está expectante y también espera que no sean muy prolongadas, pues el fruto se encuentra ahora en su estado óptimo y podrían surgir problemas de podredumbres. “Podría ser peligroso, pero también depende del agua que caiga, la cantidad de humedad, etc. Y de momento no lo veo como para tener problemas de mermas relevantes”, explicó el director técnico del Consello.





También se constata en el campo que la cosecha será abundante, aunque no como la del año pasado cuando fue histórica con 44 millones.