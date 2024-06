Ribadumia abre el plazo para la solicitud y renovación del carné para la piscina de Cabanelas

Ribadumia abre el plazo para la solicitud o renovación del carné para la piscina municipal. Ante la inminente apertura, las personas interesadas deben presentar en el Concello una fotocopia del DNI, dos fotos tamaño carné, uan fotocopia de la tarjeta sanitaria, dirección actual y número de teléfono.



Las tasas no sufrieron variaciones, por lo que los vecinos de Ribadumia solo pagarán un euro por toda la temporada, mientras que de no contar con el carné deberán abonar tres euros por cada entrada diaria, en caso de mayores de 10 años, y 1,50 euros si el niño es menor de esa edad. El carné para no empadronados es de 50 euros al mes (mayores de 10 años) y 30 euros (menores de nueve años).