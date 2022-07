Ribadumia alega que el Concello es un “mero intermediario” en la gestión del agua ante la polémica por las facturas

El Concello de Ribadumia salió al paso de la denuncia hecha pública esta semana por Somos, que advertía de que se están recibiendo facturas del canon del agua de ejercicios anteriores por importes de hasta 600 euros. Desde el grupo de gobierno indicaron que el Ayuntamiento “é un mero intermediario desta xestión” y que las “reclamacións que queira facer a veciñanza” sobre estos recibos “téñense que facer directamente a Augas de Galicia”.





En todo caso, afirman que los recibos que superan los 600 euros suponen solo “un 0,52 % do total”.

Indican desde la entidad local que “desde o primeiro momento en que se coñeceron estas informacións, houbo comunicación directa con Augas de Galicia para coñecer a fondo esta situación”. Así, detallan que “os recibos da auga compóñense de dúas partidas: A primeira é do Concello e, a segunda, asúmea Augas de Galicia”. De esta segunda partida, añaden, “o Concello de Ribadumia non forma parte, pero é intermediaria do proceso de pagamento”. Por ello, argumentan que “se existen reclamacións, os veciños deben reclamalo directamente a Augas de Galicia, non ao Concello”.





En todo caso, también comunicaron que “o Concello ponse á disposición da veciñanza para axudar neste proceso e facer chegar ao organismo competente, neste caso, a Augas de Galicia, todas as reclamacións a través do servizo do Portelo”. Así pues, “quen queira presentar algún tipo de reclamación destes recibos poderá acudir ao Concello de Ribadumia para tramitala”.





“Tranquilidade”

Desde el Ayuntamiento también expresaron que “queremos tranquilizar á veciñanza que xa ten pagados os recibos, dado que os cobros non se duplicarán”, aseguran.





“Augas de Galicia traslada que a cantidade de recibos pendentes de pago é de 3.830”. De estos, “1.623 son de menos de dez euros; 3.600, son inferiores aos 100 euros e hai 230 recibos con débedas de máis de 100 euros. Deses 230, hai 20 recibos con cantidades superiores aos 600 euros, o que supoñen un 0,52 % do total”.





Indican también que algunos vecinos ya presentaron recursos en su momento y “foron denegados”, estando todavía “sen ser pagados”. El Concello, además, traslada que “o número real de recibos con falta de pagamento é menor que o que envía Augas de Galicia, e estima un total de 1.800 recibos, polo tanto é bastante probable a existencia dun erro por parte de Augas, concluyen desde Ribadumia.