Ribadumia lanza una encuesta vecinal sobre medidas de sostenibilidad y clima

El Concello de Ribadumia plantea una encuesta a sus vecinos sobre las medidas a tomar en materia de sostenibilidad, clima y reducción de emisiones. En los últimos días, el Ayuntamiento ha divulgado en sus redes un formulario que puede cubrirse on-line y que quiere pulsar la opinión de la ciudadanía sobre la hoja de ruta que deberá seguir el Ayuntamiento para reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y luchar contra el cambio climático.



El formulario es anónimo, ya que apenas recoge datos básicos genéricos como sexo, edad y situación laboral. Plantea cuestiones como si se debe o no dedicar una parte del presupuesto municipal a medidas para mitigar el cambio climático; si se está a favor o no de reducir la velocidad de circulación de automóviles en el casco urbano o si se deberían o no establecer más ayudas de apoyo contra la pobreza energética. También se pide opinión vecinal sobre qué medidas de transporte y movilidad se podrían mejorar o aplicar, además de querer conocer el nivel personal de preocupación o percepción sobre los efectos del cambio climático, entre otros aspectos. Todas las respuestas se enviarán al equipo redactor del informe de seguimiento del Paces (Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible) de Ribadumia, para incorporar esta vertiente vecinal al documento que determinará la senda del municipio en estos campos en los próximos años. Puede accederse a la encuesta en el enlace https://n9.cl/sb3v6.