Ribadumia lanza una oferta laboral para trabajar en la Festa do Tinto

El Ayuntamiento de Ribadumia publica una oferta de empleo para la próxima edición de la "Festa do Viño Tinto do Salnés e as súas Variedades Autóctonas".

Buscan personal para atender a los clientes en la carpa de venta de vinos de la fiesta, mediante un contrato eventual a tiempo completo desde el viernes 2 de junio hasta el domingo día 4 del mismo mes.

Las personas interesadas en esta oferta deberán ser mayores de edad y se valorará de forma positiva que se cuente con experiencia previa en el sector hostelero. El plazo para presentar las solicitudes está abierto hasta el 19 de mayo y las candidaturas se podrán formalizar a través de un formulario que está disponible en las dependencias municipales.

Desde el Ayuntamiento valoran que "esta iniciativa é unha oportunidade que, aínda que a pequena escala, permite ao Concello fomentar o emprego local da zona", un objetivo que "cobra unha gran importancia para calquera goberno local, pois o desenvolvemento económico da zona é parte fundamental do crecemento da comunidade". "Esta oportunidade tamén permite establecer unha maior vinculación da poboación de Ribadumia coas actividades nela se desenvolven e a cultura propia do municipio, pois é parte indisoluble da identidade propia da zona", concluyen.