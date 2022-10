La Rota do Alvarinho Monção & Melgaço visita Cambados para aprender de la experiencia y éxito de la de Rías Baixas

Cambados recibió ayer la visita de una delegación de 40 miembros de la Rota do Alvarinho Monção & Melgaço para conocer cómo trabaja la Ruta do Viño Rías Baixas, que este año ha sido nombrada como la mejor en los premios Fijet España que concede la asociación de periodistas y escritores de turismo. El acto contó con la colaboración del Concello y su alcalde, Samuel Lago, espera mantener viva esta relación con futuros encuentros para sumar “sinerxias”.



El programa comenzó con una charla técnica sobre el origen, características y estrategias promocionales y de comunicación que sigue el itinerario enoturístico pontevedrés. Pero los empresarios lusos también pudieron conocer la práctica visitando varios tipos de establecimientos adheridos, como una bodega más pequeña y de carácter familiar (Lagar de Costa) y otra de mayor producción (Martín Códax), además del Parador (donde disfrutaron de la comida), entre otras.



El regidor cambadés recibió a la delegación, encabezada por el presidente de la Cámara Municipal de Melgaço, Manoel Batista, y avanzó que estudian organizar una misión inversa para “tratar de fortalecer lazos, aproveitar sinerxias e experiencias e establecer nexos de unión para aprender mutuamente e darlle un pulo ao enoturismo na rexión; en Galicia e no norte de Portugal e incluso no resto de España”, manifestó.









“Llevamos buen camino”





Batista, por su parte, explicó que el objetivo de la visita es conocer la experiencia de la “extraordinaria” Ruta do Viño Rías Baixas, pues, aunque en los últimos años “llevamos un buen camino”, añadió, “aún tenemos mucho que aprender” en los dos municipal implicados en la Rota do Alvarinho. Porque “el vino y el turismo combinado con otros recursos ofrecen un futuro extraordinario para el sector turístico”, añadió.



El presidente también mostró su ánimo de seguir “profundizando” en esta relación con Cambados de la que, sin menospreciar a otras localidades, destacó su patrimonio histórico-artístico, su gastronomía y su ubicación junto al mar.



La jornada estuvo guiada por la gerente gallega, Lorena Varela, y la técnica Laura Expósito, que calificaron como un “honor” la visita y el interés mostrado por sus “colegas” portugueses por “cómo trabajan nuestros asociados para convertir el territorio en un referente del enoturismo no solo a nivel nacional sino también internacional”, manifestó Varela.



También expresó su deseo de que guarden la experiencia en “sus corazones” y vuelvan, que “se conviertan en prescriptores nuestros”. Y es que la gerente reconoció que Portugal es un “eje fundamental” en su política de promoción y de hecho ha centrado campañas anteriores.