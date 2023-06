Rueda: “Fole intenta formar goberno, ten todo o dereito, gañou as eleccións”

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, indicó ayer que la candidata de Cambados, Sabela Fole, “está intentando formar goberno. Ten todo o dereito do mundo, gañou as eleccións e non perdo a esperanza de que así sexa”. También respondió, a preguntas de los medios, que el partido se mantiene firme en la decisión tomada por la dirección provincial en Pontevedra de que el cabeza de lista de A Illa de Arousa, Matías Cañón, no tome posesión como miembro del grupo popular.



Rueda recordó que, después de trascender la condena al aspirante popular por una agresión a su expareja, el PP provincial de Pontevedra tomó la determinación de que en caso de salir elegido, y toda vez que él anunció que no tenía intención de renunciar a su acta, no formaría parte del grupo municipal. “Isto mantense, non hai ningunha novidade ao respecto”, indicó el presidente de los populares gallegos.

Resto de ediles isleños

Asimismo, aseguró que no ha tenido ocasión de hablar directamente con los miembros de la lista de A Illa, por lo que desconoce quiénes de los cinco concejales electos se mantendrían al lado del candidato y quiénes se integrarían en el grupo popular.



Respecto a la formación del futuro gobierno de Cambados, donde el PP obtuvo ocho de los 17 concejales y que depende del voto de Cambados Pode, Alfonso Rueda señaló que es Fole quien tiene la responsabilidad absoluta en las negociaciones.



Al contrario de lo que pasa en el PSOE y en el BNG, añadió Rueda, “onde non lle dan ningunha capacidade aos seus candidatos, que parece que non teñen nada que decir respecto dos gobernos dos concellos por los que se presentaron e todo decídese nunha mesa camilla en Santiago, eu respecto moito aos meus candidatos e candidatas”. Por lo tanto, agregó, “a candidata de Cambados sabe que ten o apoio do partido para as xestións que esté realizando”, las cuales le “corresponden a ela”, apostilló.

“Moi triste”

El presidente de los populares gallegos considera que la capital del albariño es “un exemplo máis, dos moitos que hai en Galicia”, donde el PP ganó claramente las elecciones y “onde os de sempre están intentando o de sempre”, en alusión a lograr por la vía del pacto el gobierno.



Su único objetivo, añadió, “es que non goberne el Partido Popular”. “Dan igual os programas, dá igual os candidatos, dá igual todo”, apuntó, antes de calificar de “moi triste” el cordón sanitario que PSOE y BNG crean “envolto nesa denominación de gobernos de progreso”. Para el popular, “non son máis que gobernos de dous partidos, en moitos casos, que perderon as eleccións e que intentan que non goberne quen as gañou”. Así, incidió en que tanto la candidata de Cambados como otros dirigentes populares en situación similar están tratando de gobernar, para concluir que “teñen todo o dereito do mundo, gañaron as eleccións”.