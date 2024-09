Una salida de vía en Barrantes acaba con un vehículo volcado

Un accidente de tráfico ocurrido hoy en el término municipal de Ribadumia acabó con un vehículo volcado y con dos personas heridas.



El suceso tuvo lugar sobre la una y cuarto de la tarde, en la carretera provincial EP-9305, a la altura aproximada del kilómetro cuatro de la vía, en Barrantes.



La central de coordinación de emergencias del 112 Galicia confirmó que se trató de una salida de vía de un vehículo, a consecuencia de la cual, este automóvil sufrió un vuelco.



Un particular fue el que alertó a las emergencias, indicando que había dos ocupantes en el vehículo accidentado.



Aunque en un primer momento se llegó a alertar a los Bombeiros do Salnés, GES de Sanxenxo y Protección Civil de Ribadumia, ante la posible necesidad de efectivos para la extracción de los ocupantes, finalmente estas intervenciones no fueron necesarias, ya que las personas no estaban atrapadas y pudieron salir al exterior, indicaron las mismas fuentes del 112 Galicia.



Al lugar del accidente se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias-061 Galicia, así como agentes de la Guardia Civil de Tráfico.