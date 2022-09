O Salnés bate récords de consumo de agua que urgen la ampliación de la ETAP

El sistema de abastecimiento de agua de la comarca de O Salnés se está llevando al límite y hace años que reclama una ampliación, sobre todo para afrontar los meses de verano donde los consumos se vienen disparando desde hace años. De hecho, este agosto batió el récord de la serie de estos meses, con 800.433 metros cúbicos, y fue el segundo mayor en el cómputo global. Es más, hubo un día en que se sirvieron 36 millones de litros, que es la capacidad técnica de la planta Treviscoso y la Mancomunidade lo tiene claro: “Si no llega a ser por las últimas mejoras introducidas en los bombeos hubiésemos tenido que hacer cortes de suministro”.





Reunión con la conselleira

La presidenta comarcal, Marta Giráldez, solicitó hace días una reunión con la conselleira de Infraestruturas para insistir en el proyecto de ampliación y tras varios años recibiendo negativas por parte de la Xunta, que solicita una cofinanciación del proyecto millonario previsto. Pero para la Mancomunidade es inasumible: “Os concellos non temos capacidade económica para financiar á metade”, así que “manteremos a nosa folla de ruta e os compromisos acadados polo seu predecesor, que a Xunta financiaba íntegramente as obras e nós aportabamos os terreos, que temos dende hai anos e aínda estamos pagando”, añadió. De hecho, Giráldez considera que la solución para O Salnés no es sumarse a la captación del Ulla, como se ha planteado para Vilagarcía, así que insistirán en el plan inicial: ampliar la capacidad de tratamiento de la ETAP y también la construcción de, por lo menos, un depósito de cola de unos 15.000 metros cúbicos que se sume a los dos actuales, que suman 10.000. Y es que a pesar de la prealerta de sequía y de las olas de calor de este verano, la entidad supramunicipal indica que su problema no es el caudal del Umia, estaba siendo suficiente, si no su capacidad para producir agua potable.





El gerente comarcal, José Ramón García Guinarte, también lo tiene claro: las cifras de consumos indican que es una necesidad urgente y cree que este viernes, cuando presenten el primer balance de turistas con datos exactos y reales, gracias a las antenas de telefonía móviles, quedará claro que, en verano, “la principal ciudad de Galicia no es Vigo, si no O Salnés”, manifestó.





El gasto de agua llegó este año a cifras récord, con 36 millones de litros en una sola jornada –el anterior estaba en 28– y el agosto de mayor consumo de los 36 años que tiene todo el sistema, que inicialmente fue diseñado y construido para poco más que Cambados y Vilanova y que, junto al saneamiento, motivó la fundación de la Mancomunidade a la que posteriormente se fueron sumando otros. De hecho, además de estos concellos, la planta da servicio a una pequeña parte de Vilagarcía (Vilaxoán y otros núcleos), Ribadumia, Meis, Meaño, O Grove y Sanxenxo. El propio Plan Auga de la Xunta de 2013 recogía actuaciones necesarias a medio plazo para garantizar el suministro a las poblaciones, y entre ellas estaba la petición saliniense, aunque lleva 15 años sobre la mesa.





García Guinarte explicó que para servir estas cantidades, las máquinas han estado trabajando las 24 horas del día sin parar y, aunque “aguantó como una campeona”, añadió, está convencido de que el proyecto de optimización que acaban de terminar, con nuevos y potentes motores en los bombeos, la instalación de reguladores de frecuencia para ahorrar energía y la instalación de un sistema de autofiltrado, entre otras cosas, ha sido fundamental: “Sin esto, ese año hubiéramos tenido que hacer cortes. Estamos por encima del límite”, expuso.





Julio también fue un mes de grandes consumos y, de hecho, la elevada demanda provocó problemas de llenado de depósitos como el que abastece al polígono industrial de Cambados y hubo empresas que tuvieron parar su actividad. En concreto, se consumieron 771.670 metros cúbicos, lo que supuso 71.432 más con respecto al mismo mes de 2021. En cuanto a agosto, si este año ascendió a 800.433 metros cúbicos, el pasado la cifra fue de 768.561, lo que supone 31.872 a mayores.





O Grove el que más consumió

Por concellos, O Grove es el que más consume. El último registro, del 1 al 31 de agosto, es de 244.003 metros cúbicos y le sigue Sanxenxo, con 149.724, y eso que en verano combina la captación de Pontevedra y la de O Salnés para poder atender el incremento poblacional. Después van Cambados (94.477), Ribadumia (67.515), Meaño (61.155), Meis (26.811) y Vilagarcía (1.42). En cuanto a Vilanova y A Illa, el gasto fue de 107.971 y 45.355 metros cúbicos, respectivamente, situándolos en el tercer y séptimo puesto, pero en su caso, son estimaciones calculadas por la empresa concesionaria que comparten y a partir del total de ambos, pues se rompió un contador y acaba de llegar.