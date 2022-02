Samuel Lago invita a los críticos del cementerio de Vilariño a acudir al Concello a revisar el expediente

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, salió ayer al paso de las fricciones surgidas en Vilariño por la obra del cementerio para invitar a cualquier interesado en consultar el expediente público sobre el proyecto en el Consistorio. Asimismo respaldó la postura de la asociación gestora pues considera “lóxico” que exija a los críticos el pago total del adelanto para sufragar las obras como ya hizo el resto de propietarios, la gran mayoría, porque lo contrario “non sería xusto”, añadió.





Estos críticos, una veintena de los 159 propietarios, querían abonar ahora los 123 euros que finalmente tendrá que aportar cada dueño una vez restados los 50.000 euros de la ayuda municipal del coste final del proyecto, 69.000 euros. Sin embargo, aseguraban que la asociación les exigía los 400 abonados desde hace un para de meses por los demás y que tenían por objetivo pagar al contratista, pues el Ayuntamiento solo concede la subvención una vez justificada la obra. Un sistema con el que el regidor se muestra de acuerdo “porque se non, quen pagaría ao contratista? Non é xusto que uns financien as obras e outros non”.





Estos propietarios vienen defendiendo que nunca se han negado a pagar ni están en contra de las mejoras, pero muestran dudan respecto a las formas y acusan a la asociación de no actuar con transparencia. Hasta han contratado a una abogada para ofrecerla como persona neutral para revisar la documentación y tras las reiteradas invitaciones de la presidenta a mostrársela en su casa cuando gusten –carecen de local–, aunque afirman que no responde a sus burofax.





Pero a este respecto, el alcalde apuntó ayer que los interesados siempre pueden acudir al Consistorio y consultar la información pública del expediente (licencia, proyecto, convenio de colaboración para acogerse a la ayuda, etc.).





Lago también quiso puntualizar que, al contrario de lo dicho por este grupo, “os terreos non son do Arzobispado, están catastrados ao seu nome, pero nunca os chegaron a recepcionar e así nolo confirmaron. Son propiedade dos veciños”, explicó.





Asimismo señaló que las baldosas frente a los panteones y que generaron discordia, pues no se han colocado en los que no pagaron, son una obra “a maiores e contratada posteriormente pola asociación”.