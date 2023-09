San Roque do Monte celebra sus tradicionales fiestas con otra edición de la Carreira de Burras

Una nueva comisión ha garantizado que San Roque do Monte no se quede sin sus tradicionales fiestas, pero “in extremis”. Sus predecesoras venían advirtiendo de que este año no se harían cargo y pasó lo que pasa en otros muchos lugares, el relevo no acaba de aparecer, hasta que hace escasamente doce días, un grupo de vecinos, jubilados en su mayoría y alguno miembro de antiguas comisiones, decidió cogerlo.



Cuentan que han tenido mucha ayuda de sus antecesoras y de personas que las organizaron otros años y lo agradecen enormemente porque con tan poca antelación “foi complicadísimo, así que faremos os actos tradicionais, non podemos ampliar nada novo”, explica uno de ellos quien también lamenta que los más jóvenes no se impliquen más en cuestiones como el traslado de San Miguel y el Carmen desde la parroquial hasta la capilla de San Roque, pues también se honran en estos días. No obstante, están dispuestos a seguir el año que viene y para este han logrado un completo programa con animación musical, juegos populares y en el que no faltará el evento estrella: la Carreira de Burras, con la participación de una decena de ejemplares y la entrega de 225 euros en premios para los mejores jinetes. Tendrá lugar mañana, a las 18:30 horas, y además de los actos litúrgicos en honor a San Antonio, habrá verbena con Fuego y Zona Zero.



Las fiestas arrancaron el sábado, pero hoy es el día grande con la misa solemne y la procesión, la subasta de dádivas y verbena con Tapyoka y D´Noche y queimada tradicional. El lunes, entre otras cosas, actuarán Miramar y Unión y Fuerza. l