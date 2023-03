San Sadurniño acogerá nuevas prospecciones arqueológicas

El Ayuntamiento de Cambados y el CSIC ejecutarán este verano el proyecto arqueológico para la realización de estudios no invasivos en la isla de San Sadurniño. La intervención tiene como objetivo básico hacer una nueva aproximación a la posible presencia de estructuras enterradas en la isla, completando así los trabajos que supusieron la exhumación de estructuras en la campaña de sondeos 2021.



Según avanzan desde el Concello, los estudios consistirán en una topografía de detalle de la isla, una prospección geofísica (con gradiómetro de tipo fluxgate) y la realización de una prospección mediante detección remota (multiespectral y térmica sobre dron). Las dos prospecciones alcanzarán la totalidad de la isla.

Desde la administración indican que "é moi conveniente" realizar vuelos de dron para la detección remota (infrarrojos y multiespectral) en diferentes momentos del año, que pueden ayudar a descubrir crecimientos diferenciales de la vegetación, en este caso herbácea, que apunten a a posibles estructuras en enterradas.

"Polo menos consideramos conveniente facer un voo no inverno e outro no verán, cando a herba chegue ao seu mínimo de humidade", valora la entidad local. Esto implicará dedicar esta tarea entre dos y tres días, aunque muy separados en el tiempo.



Así pues, según explican desde el Ayuntamiento, el conjunto de la intervención se desarrollará a lo largo de cuatro días de trabajo de campo, que se repartirán entre el invierno y el verano de 2023.



Este trabajo forma parte del convenio de colaboración para la investigación de yacimientos de la provincia de Pontevedra (ArqDePo) firmado por la Diputación de Pontevedra y el Incipit (CSIC). El objetivo de investigación principal de esta colaboración e incrementar el conocimiento sobre las dinámicas en los yacimientos y su entorno.

Varios frentes

"Nesta campaña procuramos responder cuestións concretas de investigación, comprobar a existencia de niveis de ocupación protohistóricos ou antigos na illa, como apuntaba a campaña de escavación 2021, e o achado de materiais no entorno", indican. También se quiere obtener más información sobre la extensión del poblado o poblados de la isla, referidos documentalmente, puesto que se considera que en ella se ubicaba la primeira villa (Vilavella) de Cambados.

Otro de los intereses del estudio es intentar la ubicación de la planta de la capilla de San Tomé. "Durante a campaña 2021 exhumouse un recanto dos seus muros e agora podemos mapear o resto dela, aínda que sexa a nivel hipotético", precisan.

Entre los objetivos también figuran contextualizar dentro de la isla la torre de San Sadurniño, así como probar la eficacia de las técnicas científicas que aquí se van a plantear, en un ambiente tan sigular como este islote. De forma paralela, se llevará a cabo una evaluación de la rentabilidad de la realización de estudios paleoambientales y dataciones en este yacimiento.

Desde la Concellería de Patrimonio que dirige Xurxo Charlín valoran que "a actuación proposta pretende mellorar o coñecemento que temos da illa empregando métodos non invasivos. E desta maneira ter no Concello de Cambados unha ferramenta de diagnose útil en momentos iniciais dos procesos de toma de decisión" . Estas herramientas, añaden, puede significar "a forma dun mapeado dos espazos de maior potencial arqueolóxico", pero también, "no mellor dos casos", la "ubicación de estruturas concretas". Si los resultados son positivos, "tamén poderemos ter nova información valiosa para actualizar a interpretación e ilustración da illa".