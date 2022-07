Sanxenxo abre el verano con el izado de sus 17 banderas azules

El Concello de Sanxenxo dio ayer la bienvenida al verano con el acto oficial de izado de sus 17 banderas azules. El lugar elegido fue la playa de Foxos, en la parroquia de Noalla, por la combinación de paisaje y patrimonio que contiene este arenal, elegido por muchos amantes del surf por su habitual oleaje, con la capilla y el entorno de A Lanzada de fondo.





El alcalde, Telmo Martín, acompañado del concejal de Medio Ambiente, Juan Deza, y el edil de la parroquia, Daniel Arosa, junto a representantes del sector turístico del municipio, izó la bandera de Foxos. Sanxenxo es el municipio español donde ondean más distintivos azules, con 17 y, junto a éste también se situará el paño Q de Calidad en 13 playas.





Martín declaró que el liderazgo de la villa sanxenxina en este apartado se debe a que “se está facendo ben o traballo para ter o Concello preparado para recibir as miles de persoas que nos visitan”. Además, resaltó que invierten “con orgullo” los 1,8 millones destinados a las playas y que la cantidad de enseñas azules “supón manter unha marca. Nós procuramos crecer para non quedar atrás, e a boa conexión entre o concello e as entidades privadas é o que nos levou ao éxito”.





Con respecto a la posibilidad de sumar más banderas azules en el futuro, el alcalde señaló que “hai dúas que se resisten, Nanín e Pampaido. Esperamos que algunha poida ser o verán que vén”.

A mayores, también agradeció la labor de trabajadores y socorristas y, ante los problemas de otros municipios para encontrar personal, incidió en que “hai que resolvelo, non podemos seguir con el todos os anos”.





Buenas previsiones

Tanto el regidor como los representantes del sector turístico auguran muy buenas previsiones en cuanto a visitas y pernoctaciones. Así, el presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS), Alfonso Martínez, indicó que las reservas avanzan “a bo ritmo e en agosto hai sitios que xa non teñen dispoñibilidade”. Este mes las cifras de ocupación rondan el 80 % y el próximo llegan al 90 %.





En cuanto a las viviendas turísticas, la presidenta de Aviturga, Dulcinea Aguín, coincidió en los buenos pronósticos. Así, cifró en torno al 72 % la ocupación para la segunda quincena de julio y en el 82 % para agosto. Además, destacó la recuperación del turismo internacional, que “vai ser moi importante” para el sector.