Sanxenxo: la capital turística de Galicia que también esconde reliquias arqueológicas de más de 6.000 años

Hace más de cuatro décadas, cuando Pepe Álvarez ejercía como profesor en Sanxenxo, comenzó a llevar a sus alumnos de excursión por zonas como Chan da Gorita, en Sanxenxo, y Chan de Lores, en Meaño, unos encuentros que marcaron los primeros pasos para comenzar a conocer un poco de la historia de los antepasados del municipio lilaino.

“Buenaventura Aparicio foi o primeiro que publicou a existencia dalgunhas mámoas en Sanxenxo. Entón, cando eu pasei a profe de historia no instituto de Sanxenxo, empezamos a facer visitas de maneira máis recorrente para que o alumnado coñecese os xacementos existentes”, explica Álvarez.



El antiguo profesor relata que la finalidad de estas salidas era acercar a los jóvenes a la historia que los rodeaba. “O alumnado pode ter moitos coñecementos sobre Exipto ou a civilización grega, pero do que está más próximo a eles non se lles da información, cando moitos pensamos que hai que partir do que está máis ao noso lado, para así tamén aprender a valoralo e respetalo”, afirma.

Los yacimientos



De esta forma, entre la vegetación y los montes poco transitados de Chan da Gorita se encuentra una necrópolis, una especie de cementerio antiguo formado por varios túmulos o mámoas, una clase de montículos semiesféricos donde se albergaban los dólmenes, estructuras formadas por grandes piedras y que se remontan a la época del Neolítico, entre el 4500 y el 2000 a. C. “Alí facíanse enterramentos de tipo colectivo”, explica el antiguo profesor.

Excursionistas alrededor de una mámoa de Chan da Gorita | Asociación Andarela

Según explica Álvarez, por la zona de Chan da Gorita podrían encontrarse sobre unas 10 o 12 mámoas y algunas de estas se encuentran en un estado de conservación deficiente. “Tamén hai outras na zona do Monte Faro, que parte delas xa foron escavadas cando se construeu a vía rápida”, añade. En esta última área están identificadas al menos tres zonas separadas con túmulos, relacionadas con el final del Neolítico.



Más allá de estas ubicaciones, el municipio cuenta con otros emplazamientos arqueológicos destacados, como el Con da Ventureira o la Piedra Cabalaria, esta última ya ubicada en la zona de Lores, en Meaño. Ambos yacimientos se tratan de grandes rocas que antiguamente servían de referencia a los marineros para orientarse. También está el Con da Romaíña, otro conjunto pétreo que emplearon como asentamiento los primeros pobladores de Sanxenxo. A todo ello se suman el Castro de Dorrón y el Castro de Nantes, unas fortificaciones de la Edad de Hierro.

Visita al Con da Romaíña | Asociación Andarela

Además, Álvarez recuerda que por las zonas de Vilalonga y Noalla también hay vestigios de salinas, cuya actividad se prolongó hasta el siglo XIX, señalando que muchos vecinos no saben de su existencia y mismo que “son as que lle deron o nome á zona de O Salnés”, declara.

Desconocimiento general



Pese a esta riqueza patrimonial, muchos de estos yacimientos son desconocidos por buena parte de la población local, siendo los únicos destacados los ubicados en A Lanzada, que ofrecen referencias históricas que abarcan desde el siglo VIII a. C. hasta la Edad Media, con evidencias de fortificaciones castreñas, intercambios comerciales con el mediterráneo y la existencia de una necrópolis.



Sin embargo, el docente señala la labor de asociaciones como Andarela, cuyas rutas organizadas ayudan a extender el conocimiento. Desde la agrupación, año tras año realizan este tipo de iniciativas con el fin de poner en valor la riqueza patrimonial del municipio, con el objetivo de que Sanxenxo no sea percibido únicamente como un destino de sol y playa, sino también como un lugar con una historia arqueológica digna de conocer y ser protegida.

A pesar de contar con el apoyo del Concello para la realización de varias de sus actividades, sus intentos por lograr medidas de conservación aún no han obtenido el resultado deseado, por lo que la labor de concienciación seguirá de su mano.