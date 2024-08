Sanxenxo celebrará sus fiestas patronales con once días de actividad variada y música

Sanxenxo se prepara para vivir once días de fiestas. La concejala de Cultura, Elena Torres, presentó un programa “pensado para o desfrute de todos os públicos” que arranca el 24 de agosto con la actuación de Herdanzas da Nosa Terra, a las 19 horas, con la Banda de Música de Sanxenxo y el Grupo de Baile Soalleira en la Praza do Pazo. Por la noche, a partir de las 22 horas, la Praza do Mar acogerá el concierto de Luis Fercán.



El domingo, 25 de agosto, día de San Xenxo, la villa celebra a mediodía el Día do Turista con una sardinada en el recinto portuario con más de 500 kilos de sardinas. Una hora antes, en el entorno de la iglesia se podrá disfrutar de la Feria de Productos Artesanos. A las 13:30 horas la Praza de Pascual Veiga acoge el tradicional concierto de la Banda de Música. Ya a las 19, se celebrará la misa y procesión con tirada de fuegos en honor a San Xenxo. A las 21 horas, la Asociación Abiñadoira actuará en la Praza de Pascual Veiga y, a partir de las 22:30 horas, se celebrará la verbena con La Oca Band y Claxxon.



El martes, 27 de agosto, la Praza dos Barcos acogerá el espectáculo “Ópera Breaks” que mezcla ópera, breakdance, beatbox y DJ. El 28, 29 y 30 de agosto, volverán un año más las jornadas de Sanxenxo na Historia, que este año cambiarán de ubicación y se trasladan a la Sala Nauta. La Praza dos Barcos acogerá el 30 de agosto el concierto Black Stones, a partir de las 22 horas. El sábado 31, en la misma ubicación, a las 20 horas, se celebrará el espectáculo Acrocircus a cargo de Tchyminiagua.



El lunes 2 de septiembre la jornada estará dedicada a los más pequeños, convirtiendo la playa de Silgar en el epicentro con una fiesta de hinchables. El martes, 3 de septiembre, a partir de las 12 horas comenzará el homenaje a la cebolla, producto estrella de la huerta de Sanxenxo con un showcooking a cargo del Obradoiro de Hostalería do Salnés en la Praza de Pascual Veiga. Por la noche habrá conciertos de la Banda de Música, Rosa dos Ventos, “El 4º sentido” y “Raúl y CÍA”. A las 22 horas, procesión nocturna para recoger la imagen de Santa Rosalía.



El miércoles, 4 de septiembre, Día de Santa Rosalía, la jornada comienza con pasacalles y alboradas y la apertura de los puestos de la XLII Feira da Cebola en el recinto portuario. La verbena, a partir de las 22:30 horas, correrá a cargo de París de Noioa Show y Los Player’s y, a medianoche, tendrá lugar el espectáculo pirotécnico en la playa de Silgar.



Los festejos se cerrarán el jueves, 5 de septiembre, con una verbena de la mano de la orquesta Kubo y Los Satélites, en la Praza do Mar.