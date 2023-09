Sanxenxo cierra agosto como líder turístico en Galicia con casi 235.000 pernoctaciones hoteleras

El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó hoy los datos de pernoctaciones hoteleras en el mes de agosto en el balance de Coyuntura Turística Hotelera. Los datos confirman que Sanxenxo ha vuelto a liderar la ocupación hotelera en Galicia con 234.938 pernoctaciones, lo que supone un 14,4 % del total del conjunto autonómico y el 33,2 % con respecto a la provincia de Pontevedra. Sin embargo, el municipio registró 3.877 menos que con respecto a agosto del año anterior, cuando se alcanzaron las 239.515 pernoctas, rozando el récord de la serie histórica de Sanxenxo, alcanzado en la época prepandemia, en la temporada de 2019.



Con todo, las cifra de agosto mantienen a Sanxenxo como líder en pernoctaciones en Galicia respecto a otros puntos turísticos como Santiago de Compostela (212.045), A Coruña (121.675) y Vigo (118.798). También se mantiene como referencia turística en el norte de España, superando en este caso incluso a la ciudad de San Sebastián (220.001). Sin embargo, en esta ocasión, no alcanzó los registros de Bilbao (229.224) que tiene en la gastronomía y el turismo cultural sus bazas más importantes.



A falta de los datos de septiembre, que se conocerán en octubre, Sanxenxo acumula en junio, julio y agosto más de medio millón de pernoctaciones hoteleras (501.814), lo que supone más de la mitad de pernoctas que suman los hoteles a lo largo de los doce meses del año.



No obstante, el Concello aclara que próximamente se presentará el “Informe Big Data” de la Mancomunidade do Salnés que ofrece datos más amplios sobre pernoctas en los distintos alojamientos vacacionales. Por tanto, no solo de los hoteles, que es el caso de los datos que ha publicado el INE ayer, sino también de las viviendas de uso turístico y las segundas residencias. A falta de conocer esos resultados, desde enero hasta julio Sanxenxo acumulaba 335.744 turistas, de los que 102.928, es decir el 30,6 % pernoctaron en hoteles, el resto lo hicieron en otro tipo de alojamiento