Sanxenxo licitará a principios de año la primera fase del nuevo mercado

El Concello de Sanxenxo licitará en las próximas semanas, previsiblemente a principios del año 2023, la primera fase de las obras para el entorno del nuevo edificio del mercado. La actuación supondrá una importante transformación de un tramo de la Rúa de Madrid, ya que se que incluirá un paso inferior a través del que se desviará el tráfico y contará con una zona de aparcamiento. La Xunta aportará un millón de euros para acometer esta primera parte de los trabajos.



El alcalde, Telmo Martín, y la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, avanzaron algunos detalles del proyecto en un acto celebrado este lunes con motivo de las mejoras en la seguridad vial y peatonal que se están ejecutando en la carretera PO-504. Según aclaró Telmo Martín, la licitación se realizará en dos fases porque “hai unha obra que é moito máis complexa para soterrar o tráfico, e facer un aparcadoiro para uso do mercado, da biblioteca e de todo o que vai nese edificio tan marabilloso que vai xurdir aí”. Las actuaciones del paso inferior y el aparcamiento saldrán a concurso en una pieza conjunta, ya que la parte superior “despois queda como unha praza pública”, apuntó el regidor.



El paso inferior abarcará una distancia de más de 50 metros, transcurriendo desde el inmueble que ocupaba el antiguo cine Rías Baixas hasta el entorno de la bajada hacia la playa de Lavapanos. En la parte superior se situaría el edificio del mercado y la biblioteca, rodeado por la plaza a la que se refiere Martín.

Financiación

Por su parte, la conselleira señaló que “a vontade política dun goberno refíctese nos orzamentos e nos da Xunta para 2023, a petición do alcalde de Sanxenxo, vai unha partida concreta dun millón de euros para facilitar ese investimento no paso inferior na zona do mercado. Polo tanto, hai un compromiso explícito nos orzamentos da Xunta de Galicia, que é onde ten que empezar a vontade de todos os gobernos”.



Además, según ha señalado el gobierno local en varias ocasiones, para la siguiente fase del proyecto se aspira a captar fondos a través de la implicación de otras administraciones. Así, se podría contar con otras consellerías o con los fondos europeos “Next Generation EU”, dadas las características de sostenibilidad que reuniría el edificio previsto.