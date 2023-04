Sanxenxo lidera los datos de turismo en una Semana Santa “espléndida” para la provincia de Pontevedra

“Foi unha Semana Santa histórica que augura que imos ter un verán tamén histórico”. Asi lo asegura la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, tras conocerse los datos de ocupación turística en la provincia, que “superan na maioría dos casos os do 2022 e son similares e incluso mellores que os datos prepandemia”.



Una semana “espléndida”, en cuanto al número de visitantes, con una ocupación media superior al 75 %, 13 puntos superiores a los conseguidos por estas fechas el pasado año. Por concellos turísticos, Sanxenxo creció un 11 %, superando el 63,3 % durante la semana, llegando al 79 % en los días festivos, con una ocupación en los alojamientos del 86,4 %. En O Grove, la ocupación fue del 60 % por la semana y el 72 % entre el jueves y el domingo, con una ocupación en establecimientos de categoria superior del 80 %.



Según las estadísticas ofrecidas por el Observatorio de Turismo Rías Baixas, por comarcas, O Salnés registró un 82 % de ocupación en establecimientos hoteleros y un 86 % en los de categoría superior, cifras similares a las de la comarca de Caldas.



Los datos fueron también “extraordinarios”, destacó Silva, en los establecimientos de turismo rural, con una ocupación del 71,5 % en la comarca de O Salnés y un 73 % en la de Caldas, mientras que en las viviendas de uso turístico, Sanxenxo fue el municipio con mayor ocupación, un 85 %, seguido de Cangas (83 %); O Grove (82 %) y Vigo, Pontevedra, Nigrán y Bueu (con un 80 %).

Las personas que eligieron estos establecimientos provenían principalmente del País Vasco, Asturias, Castilla y León y Madrid y, en el caso del extranjero, de Portugal y Francia.

Un verano "histórico"



“No anterior verán superáronse os datos prepandemia na maioría das comarcas e neste creo que imos superar estes resultados con bastante folgura –avanzó la presidenta de cara a los próximos meses-. “Amosan que a xente quere vir pasar as súas vacacións a este destino e que amais estamos conseguindo algo moi relevante, que é que non so haxa un turismo de costa, senón tamén de interior. Un turismo que busca gastronomía, cultura, ocio ou paisaxe, xunto a reclamos como poden ser os camiños xacobeos e outros atractivos”.

Datos en las oficinas de Sanxenxo



Detalladamente, el número de visitantes a las oficinas de turismo de Sanxenxo y Portonovo registraron un crecimiento del 20,25 % la pasada Semana Santa respecto al mismo periodo de 2022. Un indicador que se suma al crecimiento del consumo de agua y de recogida de basura en el municipio.



En los datos de las oficinas de turismo destacan que los visitantes que se acercaron a estos puntos fueron mayoritariamente del territorio nacional encabezados por Madrid (35,74 %), País Vasco (13,36 %), Galicia (13 %), Castilla León (7,94 %), Cataluña (7,58 %) y Asturias (5,78 %). En cuanto a los turistas internacionales, destacan los procedentes de Portugal y de Inglaterra. Otro dato relevante es que el 59,49 % visitaron Sanxenxo por primera vez y el 40,51 % restante ya conocía el municipio. Respecto al tipo de información la mayoría preguntó sobre qué visitar, los viajes a islas, naturaleza y playas, así como por cultura y fiestas. El alojamiento más utilizado por los visitantes a las oficinas fueron los hoteles (48,10 %) seguido de apartamentos turísticos (29,11 %).



En cuanto al consumo de agua el incremento respecto a la Semana Santa anterior fue notable pasando de los 43.233 metros cúbicos a 46.607 metros cúbicos, según datos facilitados por la concesionaria del servicio Espina y Delfín. El buen tiempo del periodo vacacional animó a muchas personas al llenado de piscinas, así como los consumos en la hostelería y la actividad hotelera influyó en este incremento. Relacionado con este crecimiento están los datos de basura recogidos por la empresa Ascan donde las cifras de la recogida de envases duplica casi la cantidad de una temporada a otra al pasar de 4.890 a 8.880 kilogramos y también creció el papel al pasar de 9.700 a 14.100 kilogramos, el resto y el vidrio.