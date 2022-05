Sanxenxo reforzará la seguridad en julio y agosto ante la previsión de un verano “muy intenso”

El Concello de Sanxenxo contará con un incremento “muy considerable” de efectivos de los cuerpos de seguridad durante los meses de julio y agosto ante la previsión de un verano “muy intenso” con gran afluencia de visitantes. La subdelegada del gobierno Maica Larriba, y el alcalde Telmo Martín, copresidieron la junta local de seguridad, que todos los años se realiza previa a la temporada estival, y a la que también asistió el coronel jefe de la Guardia Civil, Simón Venzal, así como representantes de la Guardia Civil, de la Policía Local y del servicio de Emerxencias de Sanxenxo.



En vista de los datos que manejas las administraciones para los próximos meses, que estiman un incremento en el número de visitantes, Concello y Subdelegación acordaron reforzar el municipio con efectivos “muy por encima que en años anteriores”, para garantizar que Sanxenxo continúe siendo, tal y como enfatizaron Martín y Larriba, “un municipio seguro” en una temporada en la que se convierte en la tercera ciudad de Galicia por población.



De este modo, señaló “se reforzará no municipio durante o verán de maneira moi importante co obxecto de atender do mellor xeito posible as necesidades de seguridade de cidadáns e visitantes, debido á importancia turística deste concello e ao aumento da súa poboación e afluencia nus meses estivais que se agardan moi intensos”. Concretamente, explicó que en años previos se incorporaban 10 agentes, mientras que para este verano serán más de 14 efectivos más, procedentes de otras zonas de España, que se suman a la plantilla habitual de la Guardia Civil y a los 35 auxiliares de Policía Local que refuerzan el personal municipal. Además, se contará nuevamente con el apoyo de la Guardia Nacional Republicana (GNR) portuguesa durante los meses de julio y agosto, dado el gran número de turistas portugueses que visitan la localidad.









Un municipio seguro





En cuanto al nivel de delincuencia en Sanxenxo, las cifras de 2021 se incrementaron ligeramente, pero con delitos de carácter leve como hurtos o lesiones de poca gravedad. Una situación similar que se produjo en el balance de la siniestralidad viaria de 2021 con accidentes de tráfico sin ningún fallecido o herido de gravedad.



Si bien se detectó un incremento del 20 % de conductores positivos en alcohol y que la mitad de las pruebas que la Guardia Civil realizó durante el pasado año sobre el consumo de drogas fueron positivas. En este sentido, explicó la subdelegada, “o próximo verán tamén se reforzará a presenza da Garda Civil de Tráfico no municipio, de maneira especial nas inmediacións do casco urbano, co obxecto de favorecer a fluidez da circulación e a seguridade viaria. Con este fin, avanzó que a lo largo del período estival también se desplegarán numerosos dispositivos especiales de control de alcohol y drogas.









Vigilancia marítima





Durante la junta local de seguridad, también se abordó la seguridad marítima y la necesidad de una especial vigilancia para garantizar la convivencia segura entre nadadores y vehículos a motor en la lámina de agua.



Tanto alcalde como subdelegada destacaron la colaboración de las fuerzas de seguridad e incidieron en que “tanto Sanxenxo, como la provincia y España son seguros”. Martín aseguró que es precisamente “ese plus de seguridade é o que atrae a moitos visitantes ao noso concello e é precisamente polo bo traballo que fai a Policía Local, a Garda Civil e os servizos de emerxencias”.



Finalmente, se acordó también dejar sin funcionamiento a partir del 15 de junio el semáforo de As Salinas en A Lanzada hasta que pase el verano para evitar retenciones en la vía rápida.