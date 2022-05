El sector mar industria busca referentes normativos en otros países para garantizar su futuro en la costa

La Confederación mar industria reclamará por escrito a Costas del Estado que ratifique las declaraciones realizadas hace unos días por su directora general garantizando la continuidad de tres depuradoras del puerto de Tragove en el litoral, así como de edificios de servicios públicos, como el centro de salud y la plaza, en el casco urbano . También analizará la normativa de otros países vecinos respecto al uso del litoral por parte de este tipo de empresas para proponer un encaje legislativo en España que facilite a sus industrias competir en igualdad de condiciones en los mercados europeos.



Este fue el acuerdo alcanzado tras la reunión mantenida el lunes por parte de representantes de esta entidad con el secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, y el alcalde de Cambados, Samuel Lago, entre otros dirigentes socialistas, que les trasladaron su apoyo ante las intenciones de la administración central con el polémico informe sobre el plan especial del puerto, que elabora la Xunta. De hecho, les dio cierta tranquilidad y agradecen que González Formoso manifestara “con claridad su total apoyo”.



Más concretamente, pedirán que la directora general de la Costa, Ana María Oñoro, ratifique por escrito las declaraciones realizadas el pasado 11 de mayo a los medios, señalando que ese informe no implica que las empresas deban marcharse de Tragove y que “no tienen nada que temer”, “siempre y cuando” justifiquen su necesidad de permanecer en dominio público marítimo-terrestre.









Detalles





Afirmaciones estas que no dejaron muy tranquilo al sector y, de hecho, también pide por escrito conocer la “implicación” que tiene este extremo respecto a futuras concesiones y prórrogas de autorizaciones para que continúen en la costa. Y es que su objetivo es conseguir la “máxima seguridad jurídica” posible para las afectadas más inminentes, las ubicadas en Tragove y mencionadas en el informe de Costas. No obstante, y como hablaron en la reunión con el PSdeG, también está preocupado por cómo esta postura, que considera una “aplicación en exceso restrictiva de la Ley de Costas”, pueda afectar en general a todas las empresas ubicadas en el litoral gallego y que son un “signo distintivo de la relación de Galicia con el mar que no se da en otras zonas costeras españolas”, explica.



Aunque esperan que “el sentido común permita un acercamiento de posturas” entre el Estado y la Xunta, que ahora debe incluir en el plan especial esa justificación de porqué las depuradoras deben continuar junto al mar, desde la Confederación buscarán referentes en otras naciones. En concreto, se acordó estudiar la “situación normativa y de tramitación administrativa” de países vecinos con respecto al uso de la ribera por empresas de este tipo, del sector mar industria, “con el fin de proponer un encaje normativo a aplicar en España que facilite la igualdad de condiciones imprescindible para la competitividad de las empresas del sector con respecto a sus competidores europeos”.



La Confederación está formada por Agade; Anfaco-Cecopesca; el Clúster de Acuicultura y Apromar; la Cofradía de Cambados y la Asociación de Bateeiros San Sadurniño y cuenta con el apoyo del Pleno cambadés y otras entidades y fuerzas sociales.