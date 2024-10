La sede de la AECC de Portonovo atiende, de media, a 170 personas cada año de edades muy dispares

La sede de la Asociación Española Contra el Cáncer abrió sus puertas en Portonovo (Sanxenxo) hace dos años y, en cada uno de ellos, atendió de media unas 170 personas, desde niños hasta adultos. “Esta es una enfermedad que aparece y que no le importa la edad de la persona, que tenga hijos, que no, que seas rico o pobre... No repara en nada y, desgraciadamente, ahora nos encontramos a gente muy joven”, señala Meli Rodríguez, presidenta de la asociación. Número que se multiplica porque, su labor, se extiende tanto a los pacientes de cáncer como a sus familiares, cuidadores e incluso amigos.



La principal función de la asociación, indica Rodríguez, es “distraerlas, hacerles pasar un buen rato”. Para ello, las seis personas que la forman, junto a los voluntarios - el número varía y actualmente cuentan con cinco - organizan diferentes actividades, talleres y charlas. “En muchas ocasiones únicamente necesitan ver que hay más personas en su situación y que hay salida”, cuenta Rodríguez y añade que “otras veces solo quieren hablar de otras cosas y reírse”.



Actualmente la asociación está centrada en la gala anual, que celebrarán el próximo 23 de noviembre y para la cuál ya tienen todas las entradas vendidas, un total de 310. Tras esta cena celebraran un cocido solidario - en el mes de febrero - y tienen preparados diferentes talleres antes de que llegue la época navideña.

“Tenemos ya previsto un taller de arreglo floral para decorar las mesas en Navidad y otro para el diseño de velas”, cuenta la presidenta de la asociación, que recuerda que todos ellos son gratuitos. Rodríguez aprovecha para señalar que hacerse socio es muy sencillo y que, siempre se necesitan voluntarios.