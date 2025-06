Una sentencia obliga a la Cofradía de Cambados a anular una reducción de jornada unilateral por razones económicas

El Juzgado de lo Social de Pontevedra estimó parcialmente la demanda de una limpiadora de la Cofradía de Cambados por una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo, a partir del pasado mes de febrero, reduciendo su jornada de 4 a 2 horas, y bajando su sueldo de 906,55 euros a 453,28 euros. El Pósito alegó razones económicas —por la necesidad de implementar un plan económico-financiero ante la caída de ingresos y el endeudamiento de la Cofradía, que en 2023 era ya de 466.743 euros— y organizativas —al considerar que la trabajadora ejecuta su trabajo en la mitad de tiempo “desde hace años”—. Supuestos que, en cualquier caso, no admitió el juzgado, que consideró que “no se evidencia” que la reducción de jornada “pueda contribuir a una reducción cuantitativamente relevante de los gastos de personal”. Por ello, obligó a la Cofradía a recular la medida y a abonar la diferencia salarial en los últimos meses.



No obstante, el juzgado no admite la indemnización de 5.000 euros solicitada por la demandante, al no considerar probado por falta de indicios un presunto acoso laboral.