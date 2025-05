El Sergas convoca a una reunión a Cambados para abordar el cambio de titularidad del ambulatorio

Las gestiones del Concello de Cambados han dado sus frutos y la Consellería de Sanidade ha citado finalmente al gobierno local para mantener una reunión en la que se abordará la titularidad del centro de salud. Así lo anunció ayer el alcalde, Samuel Lago, que celebró la convocatoria del encuentro, con el que se espera que se den pasos para la cesión del centro, construido en terreno de Portos y cuyo convenio con el Concello vence a finales del mes de junio.



El objetivo es ya conocido y no es otro que eliminar el gasto de más de 70.000 euros anuales que el Concello debe acometer en el mantenimiento y limpieza de las instalaciones del centro de salud. Una materia que no es de competencia municipal, tal y como viene denunciando hace años el Concello. Así, tras remitir un último correo desde el departamento de Servizos Sociais que regenta Regina Núñez, la gerencia de Pontevedra se puso en contacto con el ejecutivo para convocar una reunión con la Consellería. Cabe recordar que el Concello avisó también a Portos de Galicia de su intención de no renovar el convenio del ambulatorio y que, en este caso, debería ser Sanidade quien lo asumiese.

Praza de Abastos

Una próxima semana que también se abordará con el gobierno gallego la financiación al proyecto de la Praza de Abastos, que podrá acometerse una vez se apruebe el plan especial de usos portuarios, pendiente de los informes técnicos y jurídicos. De esta forma, el gobierno autonómico convocó al Concello para tratar dos de sus grandes demandas, aunque el regidor sigue echando en falta una contestación de Política Social sobre la demanda de residencias públicas.