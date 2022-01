El Sergas niega que haya recortes ni niños sin pediatra en O Salnés y anuncia, sin fecha, que las vacantes se cubrirán

“Vou ser claro: Non hai recortes na sanidade pública. Vou ser claro: Non hai nenos na comarca de O Salnés sen atención pediátrica”. Jorge Aboal Viñas, director xeral de Asistencia Sanitaria del Sergas, negaba con rotundidad las duras acusaciones que el BNG llevó ayer al Parlamento de Galicia sobre los principales problemas de atención sanitaria que llevan meses llenando titulares en la comarca. Los anuncios: Que el Sergas no amortizará las cuatro vacantes de Pediatría que ahora arrastra O Salnés. Quiere cubrirlas, afirmó el director xeral, pero no se podrá hasta que se encuentren pediatras disponibles. El segundo anuncio: Que ni el consultorio de Paradela ni el de Vilaxoán abrirán ni en el corto, ni en el medio plazo. No lo harán mientras dure la pandemia, porque afirmó que su arquitectura impide prestar servicio con garantía frente a los contagios tanto para pacientes como para profesionales. Finalmente, confirmó que la atención telefónica ha venido para quedarse.





Visiones antagónicas

El debate se produjo en la Comisión 5ª, de Sanidade, Política Social e Emprego, en el Parlamento de Galicia. Preguntaba la nacionalista Montse Prado, respondía el director xeral en lo que pronto se adivinó eran dos visiones completamente contrapuestas, irreconciliables, de lo que ocurre en la comarca en materia de sanidad.





El BNG recogía las críticas que, desde diferentes gobiernos locales, grupos de la oposición y algunos usuarios eran ya conocidas en la zona: Cierres de los centros médicos de Paradela y Vilaxoán y merma en el número de pediatras en buena parte de O Salnés, lo que motivó que esta cobertura, antes asegurada en cada municipio, ahora implique en algunos casos desplazamientos a localidades vecinas. Incluso meses de espera sin si quiera cita a la vista, como denunciaron en Meis desde principios de noviembre a comienzos de enero.





El representante del Sergas echó mano de los números. Según las cifras de la Consellería, hay actualmente doce pediatras para los nueve municipios de O Salnés, si bien dos están de baja. Existen cuatro vacantes, pediatras que se han ido, bien por jubilación u otros motivos, hoy por hoy sin sustituto. El director xeral reafirmó el compromiso de cubrir estas plazas con médicos, pero dijo no poder hacerlo por falta de pediatras, ya que en la especialidad hay “paro cero”. En todo caso, con estos números concluyó que la cantidad de pediatras en O Salnés está “dentro da ratio”.





Igualmente, añadió que en los últimos años el presupuesto del Sergas creció un 31 %. Todo ello lo llevó a reafirmar que “non hai política de recortes na sanidade pública galega”. “Non se poden mesturar uns recortes inexistentes con ausencia de profesionais”, una situación que afectaría “por igual a todo o sistema nacional de saúde”. Un “paro cero”, eso sí, que algunos colectivos profesionales críticos con la gestión niegan.





A pocos minutos

Tampoco admitió que no se esté prestando un servicio pediátrico de calidad a todos los menores de O Salnés.





Sí reconoció que ahora muchos deben desplazarse a otros municipios, fruto de la necesidad de “reorganización” ante la falta de pediatras. Con todo, resta importancia a la situación echando nuevamente mano de los números: “Catorce minutos”, dijo, se tarda en ir de A Illa a Cambados; “oito minutos” de Ribadumia al ambulatorio cambadés; “sete” de Paradela al de O Mosteiro y “catro minutos” de Vilaxoán a San Roque en Vilagarcía.