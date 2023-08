El Servizo de Loita contra a Velutina de la Mancomunidade do Salnés retiró un enorme nido de un árbol ubicado en una finca particular de Vilanova. Los operarios no paran. Hace unos días eliminaron otros del desván de una casa, una rectoral y un aserradero, todo en Meis. Su número de contacto es el 635 63 11 07.