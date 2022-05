Silva pide en Vilanova “axilidade” a la Xunta para activar las convocatorias de los Next Generation

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, pidió ayer a la Xunta “axilidade” para poner en marcha las convocatorias derivadas de los fondos “Next Generation”. Así lo indicó durante su exposición en un coloquio de Galicia Foro Empresarial que se celebró ayer en Tremoedo, en la bodega Gran Bazán.



Silva calificó estos fondos europeos como una oportunidad que “sería imperdoable que se deixara pasar cando falamos dunha cantidade inxente de recursos destinados á transformación do territorio”.



La socialista pidió también un compromiso de todas las administraciones para “abandonar o ruído e o cuestionamento permanente para dedicarnos xunto ao sector privado ao que é necesario”.



También comparó las políticas que siguieron a la crisis de 2007, de “recortes”, frente a las “expansivas” que siguió el gobierno de izquierdas tras el frenazo a la economía por el covid.



“Preocúpame a baixa execución que teñen as comunidades autónomas dos fondos Next Generation, particularmente a Xunta de Galicia. Xogámonos moito e temos que estar á altura desta capacidade histórica de inversións”, cuestionó la presidenta de la institución provincial.