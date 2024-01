Los sindicatos vuelven a denunciar el caso del educador de Ribadumia en Inspección: “Basta de abusos”

A CIG, CCOO y CSIF no le valen los argumentos aportados por el Concello de Ribadumia de que hay un informe técnico que indica que el despacho del educador familiar cumple. De hecho, explican que han vuelto a poner en conocimiento de la Xefatura de Inspección el asunto y “queremos facelo público para que a veciñanza coñeza dunha vez por todas como actúan os políticos cos traballadores públicos; non cumpren as normas mínimas de seguridade, pero dalles o mesmo”, explican en un comunicado.

Detallaron que ya acudieron a Inspección en 2022 y “despois de que o Concello lle contara un conto, tivemos que volver a denunciar en 2023” y ahí “constató as deficiencias e solicitou o seu subsanamento”. A partir de ahí se prometen una serie de cuestiones, como la climatización –lo único que reconoce el Concello como pendiente– y que “se ía instalar no prazo dun mes e pasaron case sete”, claman los sindicatos, “fartos” de que se les “ningunee e sigan a darnos largas. Bata de abusos e mentiras”, añadieron.