Somos Ribadumia tilda de “lamentable” que el Concello no cambie la oficina del educador

Somos Ribadumia calificó de “lamentable” la respuesta del alcalde, David Castro, a las críticas de los sindicatos por el lugar de trabajo del educador familiar. “De soberbia e abuso de autoridade” porque se refiere a un “cubículo de menos de cinco metros (...) dende un despacho de 25 metros”, clamó.



La formación de Sergio Soutelo censura que Castro considere adecuado este espacio –en base a un informe técnico– y aseguró que hay un despacho libre que serviría, pero “nin sequera ten o señor Castro a mala escusa de que non hai outros espazos e mantén ao educador nese cubículo unicamente como medida de presión contra un traballador que parece sobrarlle”.



Criticó que en mayo se prometiera mejorar las instalaciones, pues ahora se demuestra que eran “fume” y añade que “por desgraza”, además del empleado, “quen está pagando o capricho de Castro é a veciñanza”. Asegura que los usuarios no pueden tener intimidad para exponer sus asuntos, además de que no caben dos personas y que una persona en silla de ruedas no puede entrar ni tampoco con un carrito de bebé.



Somos lamenta que el asunto pueda a acabar en el juzgado “porque os custes destas malas prácticas as paga a veciñanza”, así que espera que el gobierno local le dé una pronta solución.