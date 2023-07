Los socialistas de Cambados se plantan ante la última exigencia de Pode: “A nosa proposta cumpre co pactado”

El PSOE de Cambados se planta ante la última exigencia de Pode que, tras conseguir una cesión de los socialistas instantes antes del Pleno del jueves, terminó votando en contra de sus hipotéticos socios, pidiendo entonces que también se eliminase el salario para un cargo de confianza que se ocupa de labores de comunicación.



El concejal de Pode, José Ramón Abal Varela, dio por hecho que, tras su bloqueo en la sesión, la izquierda terminaría cediendo en esta pretensión. Pero los socialistas se mantienen firmes, insistiendo en que Abal ya había aceptado las condiciones que ahora rechaza. Así lo transmitieron hoy en un comunicado: “A proposta de acordo que hai sobre a mesa para a consecución dun goberno cuatripartito cumpre 100 % o pactado nas negociacións con Cambados Pode”.



“Dubidamos da vontade de que queira integrar o goberno. Se realmente José Ramón Abal quixera formar parte de este goberno tiña que ter votado a favor das adicacións no Pleno do xoves, unha vez que accedemos ás súas pretensións”.

Matizan que el salario ahora en liza no es para un “gabinete de prensa da Alcaldía” sino para un “servizo de coordinación de actos dos catro grupos”, “co que el estaba de acordo”, “así que semella ser unha escusa máis”.



Además, reprochan al edil de Pode su discurso sobre los salarios cuando “o grupo que máis retribución económica recibe proporcionalmente á súa representación é Cambados Pode, con unha dedicación exclusiva por un concelleiro”. Por contra, “o que menos cobra é o grupo do PSOE, con só unha liberación dos catro concelleiros”. Es más, “con esta proposta de retribucións, o soldo deste concelleiro é practicamente o mesmo que o do alcalde cando este asume moitas máis responsabilidades”, evidencian. Con todo, siguen confiando en que Pode “priorice a gobernabilidade de Cambados”. Un acuerdo que parece todavía lejano.