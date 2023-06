Somos acusa a Castro de iniciar el mandato “recortando servizos”

Somos Ribadumia ha acusado al recién reelegido alcalde, David Castro, de iniciar el mandato “recortando servizos públicos”. “Case no San Xoan e a piscina pública non ten anunciada data de apertura”, lamentan. La formación opositora también considera que el popular “recúa na única mellora acometida en oito anos, que foi a ampliación do calendario para encaixala o período vacacional”. A mayores, lamentan que la guardería funcione con “xornada reducida en agosto”, mientras la escuela de ocio y tiempo libre “segue dando servizo unicamente polas mañás”.