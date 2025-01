Somos califica de “acordos históricos” los avances sobre O Pombal y los terrenos de Portos

Somos Cambados valoró hoy “moi positivamente” los últimos avances para la consecución de la titularidad municipal de varios terrenos litorales. Es el caso del suelo de O Pombal donde se ubica todo el complejo deportivo, cuya cesión al Concello se pacta ante Costas del Estado, y de otras parcelas vinculadas a Portos de Galicia, como son el paseo da Calzada, entorno de la plaza de abastos, salón José Peña y alameda de San Tomé.



El portavoz de Somos y teniente de alcalde, Tino Cordal, valoró estos avances como “novas de enorme relevancia no noso municipio”.



“Trátase dun acontecemento histórico para Cambados, pois estamos a falar de demandas que se remontan moitas décadas atrás, como é o caso do paseo da Calzada, onde, por fin, poderán celebrarse eventos, como a Festa do Albariño, sen ter que pedir permiso e pagarlle alugueiro a Portos de Galicia”.



Además, desde Somos señalan que el salón José Peña podrá utilizarse en el futuro “sen as limitacións actuais, que obrigan a restrinxir alí as actividades a celebrar, impedíndose nos últimos anos a celebración de feiras, mercados ou outros eventos de índole comercial”.



“Parece despexarse tamén o camiño para a ansiada reforma da Praza de Abastos e a mellora da zona onde se sitúa, dende a Avenida de Galicia ata o paseo marítimo”.



Igualmente, “completa estas boas novas a cesión da alameda de San Tomé, na que o Concello poderá actuar por iniciativa propia nun espazo que precisa ser arranxado para un uso axeitado por parte dos veciños”, consideran en la formación.

O Pombal

Somos da por hecho también que “os terreos de Costas do Estado no Pombal serán de titularidade municipal, facilitando así as actuacións necesarias xa programadas nas instalacións deportivas que alí se sitúan: pavillón, campos de fútbol, pista de atletismo, pistas de tenis e piscina”. Señalan que para la concejala de Deportes, Noelia Gómez, esta cesión de terrenos al Ayuntamiento “é absolutamente imprescindible para o futuro do deporte e de varios clubs deportivos cambadeses, que poderán traballar con máis tranquilidade, sabendo que as reformas das instalacións que utilizan poderán definitivamente materializarse”.



Serán, en todo caso, trámites largos y no sencillos, pero que parecen encarrilarse por fin.