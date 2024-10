Somos califica el estado de los parques infantiles de Ribadumia de “penoso e perigoso”

Somos Ribadumia calificó hoy el estado de los parques infantiles del municipio de “penoso”, “perigoso” y “totalmente catastrófico”. “A mala situación dos parques infantís do noso Concello non é nova. Pero o grao de degradación e de abandono dos mesmos chegou a cotas que non se poden aceptar”, valoraron desde la formación opositora en un comunicado.



“Xogos rotos, pezas e anacos de xogos tirados polo chan, pólas de árbores sen retirar, óxidos, falta de proteccións”, “estruturas en perigo de derrube” y “falla de peches perimetrais de seguridade, obrigatorios por lei” son algunas de las situaciones que señala el grupo de Sergio Soutelo.



Lamentan, además, que esto ocurra después de advertir de los mismos problemas en 2022, tras una inversión de “48.000 euros”, “para poñer ao día todos os parques infantís do concello” y “sen que ninguén fora quen de explicar o que se fixera”, critican.