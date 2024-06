Somos Ribadumia califica el primer año del mandato de Castro como “desastroso”

Somos Ribadumia voloró ayer como “desastroso” el primer año del mandato de David Castro. Sin bien lo definió como “continuista”, la formación considera que el popular “superou a súa propia dinámica ata establecerse no desgoberno máis absoluto” y convertirse en el “peor alcalde da nosa historia recente, e como mínimo dende que saímos da dictadura franquista”, asaeguró.



En cuanto a la gestión, Somos lamenta que el Concello carece de presupuestos municipales desde 2022, lo que “impide levar adiante novos investimentos ou aumentar as partidas de axudas a colectivos”. Asimismo, la formación política recrimina al ejecutivo que “estamos ante o goberno máis caro da nosa historia en liberacións políticas, pero no Concello non hai ninguén que atenda, e para falar co alcalde, como sempre, hai que “encomendarse a un santo”, e pasar diversos filtros”.



De igual modo, desde Somos recriminan al alcalde “enfrontamentos con colectivos, con entidades, coa hostaleria local e cos alcaldes da comarca” tras la moción de censura de la Mancomunidade. Con todo, la formación concluye, sumada la “intencionada tensión que se está creando na rúa” suma la “foto final do completo desgoberno” de Castro, argumentan.