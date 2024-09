Somos denuncia que el aparcamiento de la calle Condesa sigue en obras pese al inicio del curso escolar

Somos Ribadumia lamentó hoy que el aparcamiento de la calle Condesa siga sin estar terminado, “a pesar das promesas de David Castro”, critican. El regidor, recuerdan, “declarou aos medios de prensa o pasado 2 de setembro que o aparcadoiro de buses que se esta realizando nunha finca da rúa” estaría listo “se non nada máis comezar o curso escolar –11 de setem­bro–, si a primeira semana”. “Pois estamos a 20 de setembro, e o aparcadoiro está practicamente igual que estaba o día que David Castro sacou peito presumindo dunha rapidez que non é acorde á realidade”, denuncia la formación opositora en un comunicado.



Estiman en Somos que, dado el estado actual de los trabajos, es posible que la finalización de esta parte de la obra “vai ser difícil que aconteza antes de que pasen tres semanas ou un mes, sendo optimistas”.



El problema, eso sí, “non reside no aparcadoiro”, valoran, sino “no caos de tráfico que temos en Barrantes a primeira hora, provocado por unha obra iniciada en maio que se tería que ter completado no verán, pero que avanzando setembro segue sen rematarse porque a empresa non parece ter moito apuro, a pesar do optimismo do presidente da Deputación, nin ten a ninguén que lle meta présa”, opinan.

Piden una aclaración

Desde la formación de Sergio Soutelo lanzan además públicamente una petición al gobierno local. Así, solicitan al regidor que aclare, una vez terminada la obra, “que vai pasar coa explanada onde aparcan agora mesmo os buses” y si “é certo que pretende prohibir ao colexio que faga uso do campo de A Bouza”.

En tal caso, se preguntan en Somos “onde van realizar as actividades e os recreos os máis de 500 nenos e nenas do CPI Xulia Becerra Malvar”. A mayores, también consideran que el ejecutivo debería dar cuenta de cómo “vai garantir a seguridade de nenos e nenas no paso entre o colexio e o edifico onde esta o ximnasio e a aula onde se realizan as actividades de conciliación e o comedor escolar”.



Consideran, en todo caso, que la actuación en la calle Condesa “deberíase ter planificado moito mellor, e con outros prazos”. “Temos claro que as obras sempre supoñen un incomodo, pero tamén temos claro que con boa xestión o incomodo pode reducirse”, valoran.