Somos denuncia que Castro gastó 71.000 euros en el AF7 mientras niega ayuda a entidades locales

Somos Ribadumia denuncia que el Concello destinó al Arousa Fútbol 7 –durante las cuatro ediciones celebradas en el municipio– casi 71.000 euros. La formación señala que no están en contra de este evento deportivo, pero entienden que sí existe un “menosprezo ao traballo do resto de entidades deportivas do concello”. Aseguran desde Somos que a los clubs de la localidad el Concello les niega desde el año 2016 un aumento de las ayudas económicas. “A partida total para repartirse entre todos os clubs é de 34.000 euros e, por tal motivo, ningunha entidade recibiu nos últimos anos máis de 10.000 euros”, declaran desde la formación en la oposición. Dicen además que el Concello obtiene el dinero que destina al AF7 de la partida que habilita la Diputación de Pontevedra para eventos deportivos. “Isto é o máis lamentable. Resulta que se lle racanean os cartos aos eventos que organizan os clubs do noso concello e ao tempo cóllense as axudas que veñen da Deputación para darllos ao AF7”, declaran. Entienden que “debe haber prioridades e esas deben ser os eventos organizados polas entidades locais”.