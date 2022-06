Somos denuncia “tratos de favor” por una poda con operarios del Concello en una propiedad

Una poda o limpieza de masa vegetal en el límite de una propiedad con la vía pública en pleno núcleo de Barrantes llevó ayer a Somos Ribadumia a acusar al grupo de gobierno de “tratos de favor”. La denuncia, a través de un comunicado, se refiere a una limpieza que unos operarios del Concello realizaron sobre la vegetación de un cierre particular, maleza que estaba ya invadiendo la acera.





Para el grupo opositor, lo ocurrido es “un exercicio de trato de favor e de moita cara dura”, ya que afirman que la propiedad “pertence á familia de xente das listas de IR”, el partido en el gobierno. Para el alcalde, David Castro, lo ocurrido no sale de la normalidad y culpa al líder de Somos, Enrique Oubiña, de emplear “a mentira rastreira” tanto para “manchar” la imagen del gobierno como la del Concello y familia en cuestión.





Argumenta el regidor que este tipo de limpiezas eran, son y seguirán siendo habituales en “practicamente todo o termo municipal”, al objeto de “mellorar” la imagen del ayuntamiento y avanzar en el mantenimiento de espacios. “Se isto fose algo negativo, seríao practicamente en todo o concello, porque este tipo de actuacións e limpezas facémolas en fincas de todo o municipio”, respondió preguntado sobre el particular. “Os veciños saben perfectamente o que é Enrique Oubiña e o que é IR” y recuerda que en un año hablarán las urnas.





Desde Somos, no obstante, Oubiña razona que “mentres David (Castro) usa os recursos públicos para atender aos seus, o resto temos que facelo nós, ou en moitos casos, sobre todo a xente maior, pagar a quen faga os traballos”. Porque asegura que lo habitual es que “o resto da veciñanza recibe cartas do Concello ordenando limpezas e ameazando con multas”, un procedimiento que sería además el habitual en otros concellos: El de ordenar a los propietarios la limpieza de maleza bajo apercibimiento de sanción o de ejecución subsidiario, pero repercutiendo los costes a los titulares del terreno. “Aquí non falamos deses supostos nin moito menos se lle vai cobrar nada á propiedade. Isto é sinxelamente, facerlle un favor a unha familia amiga”, opina Oubiña. La polémica está servida.