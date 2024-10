Somos insiste en la crítica a Castro por el retraso del aparcamiento de la calle Condesa

Las explicaciones que el alcalde de Ribadumia, David Castro, dio esta semana sobre el retraso del aparcamiento de la calle Condesa no fueron bien recibidas por el grupo opositor Somos.



La formación envió ayer un nuevo comunicado, considerando que el regidor “non asume responsabilidades e culpa á Xunta do retraso na obra do colexio”. “En esencia, o que fixo o señor Castro foi culpar á Xunta dos retrasos dun aparcadoiro que segue indo a paso de tartaruga, con acceso ao colexio ou sen el”, opinan.



Así, desde Somos, “consideramos unha tomadura de pelo que o alcalde aparecera un día prometendo que o aparcadoiro estaría operativo en sete días e, un mes despois, coa obra sen completar, apareza de novo para dicir que a culpa é da Consellería de Educación, cando esta administración non ten responsabilidade nin na realización dos accesos nin no asfaltado do aparcadoiro, unhas actuacións que forman parte do proxecto licitado polo Concello e están hoxe sen completar”.

Además, lamentan que el primer edil tuviera “a valentía de declarar que aínda non se reuniu co director da obra” y que lo haría este martes. “Que ata agora non tivera tempo para visitar a obra nin se preocupara pola súa evolución, deixa ben claro o pouco que lle interesa o tema”, concluyen.