Somos lamenta que el Julia Becerra no figure entre los recientes anuncios de inversiones

Somos Ribadumia emitió hoy un comunicado crítico con lo que consideran una falta de inversiones autonómicas en materia de infraestructuras educativas en el municipio. Así, indican que “a Xunta anunciou obras en colexios de toda a comarca, pero Ribadumia non figura”.



Frente a esto, recuerdan que “en xaneiro, o conselleiro anunciou a redacción do proxecto de reforma integral do colexio, da que nove meses despois ninguén sabe nada”.



Por ello, no dudan en cargar contra el alcalde, el también popular David Castro, del que, opinan “se vendeu a cambio de supostos investimentos” y ahora “cala”.



Así, añaden que vieron al propio presidente de la Xunta, este lunes, “anunciar investimentos en marcha para o Salnés e o Ullán que suman 5 millóns de euros, entre os cales figuran a ampliación do Colexio San Tome en Cambados, (850.000 euros), do Rosalía de Castro de O Grove (2,6 millóns) e do Arealonga en Vilagarcía (650.000 euros), así como a reforma integral do Colexio Conmeniño tamén de O Grove (450.000 euros) e obras de actualización no Coirón-Dena de Meaño (300.000)”. “Dende Somos Ribadumia pedimos á Xunta de Galicia que deixe de mirar para outro lado” e invierta también en esta localidad.