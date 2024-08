Somos propone rescatar la bandera oficial de Ribadumia y crear un libro de estilo

Somos Ribadumia presenta mociones al Pleno en las que solicita diversas cuestiones relativas a la mejora de la imagen institucional del Ayuntamiento. Así, propone crear un libro de estilo, recuperar la olvidada bandera municipal y que se proteja la iconografía de la Festa do Tinto.



Detalla la formación opositora en un comunicado que “no arquivo da Deputación figura que o Concello aprobou unha bandeira no Pleno municipal o 23 de febreiro de 1990, onde figura a seguinte descripción, ‘De azur (azul) con un bezante de oro y seis estrellas de plata dispuestas cuatro en jefe y dos a los lados del bezante’, non encontramos constancia no DOG da súa aprobación pola Xunta de Galicia nin consta o seu uso en ningún momento”. Consideran que “sería do máis interesante que o Concello se dotara dunha bandeira oficial. No caso de contar con unha, que se oficialice o seu uso, e en caso de que o suposto proceso de aprobación non quedara completado, que se recupere”.



A mayores, consideran también la bondad de contar con un libro de estilo, “unha ferramenta moi útil para adecuar as comunicacións municipais as redes sociais e para dar coherencia á imaxe pública do Concello”.

Finalmente, proponen un libro de estilo propio para la Festa do Tinto, “e que se protexa legalmente a iconografía propia desta Festa”.