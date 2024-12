Somos propone que Ribadumia dote terrenos para crear vivienda pública

Somos Ribadumia presentó por registro una propuesta para que el Concello dote terrenos para vivienda pública. La idea que defienden es que se le ofrezcan parcelas a la Xunta para su plan de construcción de vivienda pública.



“Temos moi claro que o noso é un Concello moi atractivo para que as familias queiran asentarse e do cal as novas xeracións non queren marchar, pero tamén de que a día de hoxe resulta case imposible encontrar vivenda, e a pouca que hai dispoñible ten uns prezos cada vez máis altos”, valoran desde la formación opositora.



Además, consideran que sería una forma para asentar población por encima del umbral de los 5.000 habitantes, “porque se non”, el Concello “non vai poder facer fronte aos elevados custe de mantemento de infraestruturas”. Más población también redundaría en más ingresos por impuestos y tasas. “Cun numero suficiente de vivendas nos próximos cinco anos sería posible aguantar o nivel impositivo sen grandes subas, pero se non se constrúe vivenda, vai ser imposible aguantar os impostos municipais sen subas moito tempo máis”, advierten.



Señalan que se podría echar mano de “fincas urbanizables e polígonos por desen­volver no espazo urbano de Barrantes e Ribadumia”.