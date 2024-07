Somos revela una multa de Augas al Concello de Ribadumia por “desatención” en materia de vertidos

Somos Ribadumia hizo público ayer un comunicado en el que hace pública una multa de Augas de Galicia al Concello, por importe de 1.500 euros, por “desatención a un requerimento” en materia de vertidos.



Se trataría de una “infracción de carácter leve” contra cuya tramitación no se habrían presentado alegaciones por parte del propio Concello. El caso parte de una denuncia del Seprona de la Guardia Civil por un vertido en Rego Fonte Espiña en Sisán, en julio del año pasado.



“Desidia”

Somos valora este hecho con una nueva crítica centrada en el regidor, David Castro, de quien, opinan, “non atende ás súas obrigas como alcalde, pero as multas páganse con cartos da veciñanza”. “Castro mirou para outro lado, caendo noutro episodio de deixadez de funcións”, consideran. La falta de alegaciones supone para este grupo opositor que el primer edil “preferiu pagar antes que traballar e resolver un problema”. Afirman, además, en el regidor “non quixo responder” en Pleno a esta y otras cuestiones sobre vertidos y saneamiento.



El edil de Somos, Sergio Soutelo, también preguntó sobre otra comunicación de Augas de Galicia “onde se informaba de varios problemas na rede de saneamento, e concreto un total de cinco incidencias por entrada de augas pluviais á rede de fecais”, cuatro de ellas “de prioridade moi alta”. “David Castro tampouco respondeu esta pregunta, sendo ben sinxelas de responder, polo que cabe supoñer que as deficiencias, cando menos no día no que se celebrou o Pleno, o 4 de xullo, estaban sen resolver”. Exigen por ello al alcalde que “cumpra coas súas obrigas” o “dimita”.