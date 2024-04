Somos Ribadumia acusa al Concello de demorar la convocatoria de ayudas a clubs y asociaciones

Somos Ribadumia criticó hoy que el Concello todavía no haya publicado la convocatoria de ayudas a colectivos y clubs deportivos.



“En orixe, as bases e o funcionamento foi establecido para que se publicase a convocatoria das axudas en xaneiro ou febreiro e como moi tarde telas aprobadas no Pleno ordinario de maio”, señala la formación opositora en un comunicado. No obstante, afean, “nos últimos anos, o normal neste Concello e con este alcalde foi que a xunta de goberno local aprobase a convocatoria para as axudas e se publicase no boletín da provincia no mes de marzo, co conseguinte retraso”. “Ao noso alcalde aínda lle debeu parecer pouco retraso”, añaden desde Somos, ya que “este ano, xa comezado abril, ten sen publicar, posiblemente sen aprobar, a convocatoria das axudas municipais a eses colectivos”.



Consideran que esta situación causaría un retraso que podría irse ya a verano. Así, indican que “o resultado disto é que as axudas non se van aprobar antes de xuño, e xullo se se levan a Pleno ordinario, co prexuízo que iso supón para estas entidades, que teñen que desenvolver os seus proxectos sen saber nin canto van percibir do Concello, se é que van percibir algo, nin cando”.



“Dende o noso partido non podemos compartir esta maneira de facer as cousas, deixando aos colectivos tirados e obrigados a facer as súas planificacións sen contar coa axuda municipal ou calculando a ollo e adiantando os cartos”. “No mellor dos casos”, añaden en Somos, “para cando cheguen as axudas, os colectivos veranse con medio ano fora e no caso de clubs deportivos coa tempada xa rematada, o mesmo que as ANPA co curso escolar finalizado”.

Arousa Futbol 7

La misma formación también criticó que, mientras esta situación se mantiene, con los “colectivos abandonados”, opinan, “promociónanse eventos privados”. Acusan al regidor de que “os colectivos locais danlle igual porque o único que lle importa é o AF7, un evento privado ao que non se cansa de facer promoción ata o punto de que nas redes sociais do Concello nos últimos días víronse publicacións promovendo aos negocios que colaboran con ese evento, todos eles de fóra de Ribadumia, algo totalmente fóra de lugar”, afirman.