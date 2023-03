Somos Ribadumia acusa a David Castro de mentir sobre el coste de las obras de la calle Condesa

Somos Ribadumia acusa al alcalde, David Castro, de falsear los números para explicar el convenio firmado con la Diputación para una obra de mejora de la seguridad viaria en un tramo de la rúa Condesa, en Barrantes, durante el último Pleno. Así lo explica el portavoz de la formación local, Enrique Oubiña: “Minteu no Pleno cando dixo que no seu momento perdeu 400.000 euros do plan ReacPon. A realidade é que David Castro perdeu os 601.000 euros do plan Ágora e os 771.000 euros” del programa provincial, renunciando a “investimentos por valor 1.372.000 euros no Concello. O segundo por non solicitar a titularidade do tramo de vía afectado, que era da Deputación”, concluye.



Asimismo, Oubiña denuncia que Castro aseguró que el Concello con este nuevo proyecto tendría que desembolsar una menor cantidad, algo a lo que no está de acuerdo el de Somos, que sostiene que ”David Castro esqueceu nomear que para poder levar a cabo esta obra nova, primeiro tivo que facer fronte á compra dunha parcela de 1.000 metros, por valor de 163.000 euros, co cal en realidade neste proxecto o Concello de Ribadumia está poñendo 384.000 euros”, lo que supondría una inversión de 42.000 euros más que con respecto al del plan ReacPon de la Diputación, según Oubiña.



Por otra parte, el edil subraya que el nuevo proyecto elimina una serie de actuaciones de mejora urbanística, como un patio cubierto para el colegio, y pone el foco en preguntar si el nuevo estacionamiento va a eliminar el parking de las inmediaciones del campo de A Bouza.