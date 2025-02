Somos Ribadumia critica que la reunión por los vertidos en el Umia se saldó “sen solucións claras”

Somos Ribadumia criticó ayer que el encuentro mantenido entre la Mancomunidade do Salnés y Aigas de Galicia sobre los vertidos en el Umia en la zona de O Piorno se saldó “sen solucións claras e sen que ninguén asuma responsabilidades”. En este sentido, la formación advirtió que “Todo o que está dicindo agora, que hai que analizar a rede de saneamento ou que hai que tomar medidas contra as industrias contaminantes resulta inaceptable porque non é nada novo”, así como “implica asumir” que la obra millonaria realizada en el bombeo de Cabanelas “foi un fiasco monumental”. Así, para Somos, tras este encuentro la situación vuelve al punto de partida, en el año 2016, cuando ya existían estos dos condicionantes, “supoñendo unha perda de cómo mínimo nove anos”.



Asimismo, la formación ribadumiense denunció la no comparecencia de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vazquez, y, especialmente, del presidente de la Mancomunidade, David Castro, “polo cal debería dimitir como presidente da Mancomunidade de maneira inmediata”, criticó. Por último, Somos concluyó su comunicado exigiendo responsabilidades políticas y soluciones “inmediatas e concretas” a los vertidos.