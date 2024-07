Somos Ribadumia denuncia confusiones porque algunas señales de tráfico del Tinto siguen un mes después

Somos Ribadumia presentó ayer un escrito para reclamar al Concello que aclare si las señales de reordenación de tráfico que han quedado de la Festa do Tinto, celebrada hace un mes, son permanentes “o quedaron aí por erro ou despiste”. Explica que sucede en la intersección de la calle Caleixón Loureiro con Capela y Remedios Álvarez y a lo largo de ella, y que la situación “crea confusión” entre los residentes, además de temor, pues asegura que “podería dar orixe a multas se a garda civil actúa en base a eses sinais”. No obstante, el propio grupo opositor reconoce que no tienen la entidad de señal homologada y su aspecto es de algo temporal. En cualquier caso, reclaman al gobierno local que informe sobre su futuro y recuerda que el asunto ya salió a relucir en el Pleno de la semana pasada.