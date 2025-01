Somos Ribadumia denuncia retrasos en los abonos de las subvenciones de 2024 a clubs y asociaciones

Somos Ribadumia criticó hoy vía comunicado lo que consideran una “inaceptable” demora en el abono de subvenciones municipales a clubs, entidades y asociaciones del municipio por parte del Concello.



Actualmente, señalan, “cando o goberno debería ter enriba da mesa a aprobación do 15% do último tramo das axudas do 2024 que se reserva para as actividades realizadas en decembro, ten o resto sen pagar”.



Solo el 25%

Desde Somos sí conceden que la entidad local abonó el “25% inicial” de estas ayudas, pero solo “xusto despois de que dende Somos Ribadumia fixeramos pública a situación o pasado decem­bro”. Indican que ese primer cuarto de los fondos debería haber llegado “inmediatamente despois de aprobarse as axudas o 14 de outubro”, “pero non pagou o resto ata chegar ao 85% da partida, a pesar de que o 30 de novembro rematou o prazo para a xustificación das axudas”.



Afirman que esta situación “está provocando que algunhas desas entidades valore suspender as súa actividade ante a inseguridade económica que o goberno de David Castro está provocando”, opinan. “O máis lamentable é que non hai nin escusa nin explicación posible que xustifique este retraso nos pagos aos colectivos do noso concello”. Acusan al regidor de retener el dinero “de maneira intencionada”.