Sorpresa en Protección Civil de Ribadumia: Con 25 años, pero sin medalla

Son sorpresa, con pesar y con cierto malestar. Así asistieron en Protección Civil de Ribadumia a las informaciones de estos días sobre la concesión de distinciones a agrupaciones vecinas como las de Meis, Vilanova y Cambados, que fueron condecoradas en la Academia de Seguridade Pública de A Estrada por el cumplimiento de 25 años de servicio. La Agrupación de Ribadumia, que también celebró este año su cuarto de siglo al pie del cañón, se quedó al margen de la ceremonia y sin medalla de oro. Nadie en el grupo se explica muy bien por qué.





En la base ribadumiense optaron por no alzar la voz y dejar pasar la cosa. Pero preguntados por si también ellos habían sido reconocidos por su aniversario, admitieron que no.





No hay tampoco atisbo de sombra sobre el reconocimiento a los compañeros de los municipios vecinos. Pero sí recelo por que el trato recibido en Ribadumia no haya sido igual. Porque lo que sí reivindican es su trabajo: Cinco lustros sin cobrar un euro, con unos cuarenta voluntarios que, hace mes y medio y con su jefe Andrés Otero al frente, mostraban su unidad y compromiso en una modesta celebración de la efeméride con una misa en recuerdo de los voluntarios y colaboradores que habían fallecido con el paso de los años. Tal vez no haya habido medalla, pero el reconocimiento y la gratitud de todos a quienes han ayudado en todos estos años siguen intactos.