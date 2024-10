SOS Sanidade Pública Sanxenxo denuncia un nuevo episodio de goteras en el Centro de Saúde de Baltar

La plataforma por la defensa de la sanidad pública en Sanxenxo, SOS Sanidade Pública Sanxenxo, ha mantenido diferentes reuniones y encuentros tras el verano y ha decidido retomar las movilizaciones.

Así, los integrantes de esta plataforma tienen estudiado organizar diferentes charlas, coloquios y talleres, además de reponer de nuevo el documental grabado por SOS Sanidade Pública Sanxenxo que lleva por nombre DEP (Destruir Era o Plan).

Todas estas movilizaciones y acciones tienen como objetivo defender la salidad pública en la localidad y, para ello, señalan, es imprescindible que se cubran las bajas del personal de los dos centros de salud del municipio y que, además, se reparen, una vez más, los problemas de mantenimiento que presentan ambas instalaciones.

Goteras persistentes

Desde la plataforma de Sanxenxo denuncian que, de nuevo, con la llegada de la temporada de lluvias, volvieron a aparecer goteras en la entrada del Centro de Saúde de Baltar. Unas filtraciones de agua que, indican, "xa no pasado chegaron a botar abaixo o teito" y que, "supostamente" fueron reparadas hace unos meses.

Es por todo ello que exigen "que as obras de reparación e mantenemento que se leven a cabo no centro de saúde estran debidamente supervisadas" para que, esplican, se realicen con un mínimo de garantías y no se repitan los episodios de entrada de agua. "Non ñe normal que exista o mesmo problema de goteiras de forma recurrente ano tras ano", insisten desde la plataforma.