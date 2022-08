SOS Sanidade recoge en O Grove más de 1.000 firmas en apoyo a la ILP para mejorar la Atención Primaria

Más de mil personas se acercaron durante la mañana de ayer en O Grove a mostrar su apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que promueve la plataforma SOS Sanidade Pública para abrir un debate con el objetivo de mejorar la Atención Primaria a través de medidas urgentes y extraordinarias.





En la carpa instalada en la Praza do Corgo, frente a la sede del Concello meco, la afluencia de gente fue constante para firmar a favor de esta iniciativa. El portavoz de SOS Sanidade, Manuel Martín, agradeció el “compromiso” de la Corporación municipal con la propuesta ante la “situación catastrófica” que atraviesa la Atención Primaria.





“A situación é tan deficiente e tan mala que a cidadanía ten que expresar o seu descontento”, valoró Martín, que avanzó la intención de la plataforma de seguir instalando mesas periodicamente para recoger más apoyos y “dar a oportunidade á cidadanía de seguir expresándose”.





Martín añadió que “o outro día dicía o xerente da Área Sanitaria que fan falta cinco anos para resolver o problema. Iso é inasumible porque esperar tanto tempo suporía a destrución da Atención Primaria”. Así, ve en esta forma de actuar “unha estratexia para que se estenda a atención privada”.





Por su parte, el alcalde meco, José Antonio Cacabelos, indicó que “a xente do Grove respondeu porque é moi consciente do serio problema que temos respecto da atención sanitaria. Vimos denunciando desde hai moito tempo que non hai sanidade pública no Grove, non hai Atención Primaria e a xente está sendo moi sensible ante esta situación”.





Cacabelos manifestó también que “seguimos cos mesmos problemas, téñennos prometido mil cousas e mil solucións pero o problema agrávase. Temos só dous médicos de adultos, non hai atención, non hai citas, seguimos igual que hai tres meses e a maioría dos días non hai nin médicos de urxencias”. Así, sentenció que “hoxe estamos peor que hai 40 anos e isto é lamentable”.





Tras la respuesta ciudadana, consideró que “hai que cambiar a estratexia e a política sanitaria de Galicia. A Xunta ten que tomar decisións xa”. Además, el regidor adelantó que posiblemente el viernes o el domingo de la próxima semana se instalará otro puesto para recoger apoyos a la iniciativa en la Rúa Castelao en horario de tarde.





Rueda no comparecerá

Mientras se recogían firmas en O Grove, la Diputación Permanente del Parlamento debatía la comparecencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, sobre el caso de la mujer fallecida a su llegada al PAC de Baltar tras no recibir ambulancia.





El Partido Popular hizo valer su mayoría absoluta en la Cámara gallega para rechazar la comparecencia y cargó contra la petición del BNG al considerar que se trata de un “intento de instrumentalización” del caso enmarcado en el “carroñismo político”, según recoge Europa Press.





Los nacionalistas advirtieron de que lo ocurrido en Baltar “puede pasar en cualquier momento a cualquier vecino” en este u otros centros de salud, mientras que el PSOE subrayó que Rueda “debería presentar una evaluación seria” sobre el estado de la sanidad.





A las 12.30 horas de hoy está convocada una concentración frente al PAC, a la que Manuel Martín espera que “acuda moita xente” para que el gobierno gallego “cambie de estratexia”.