El subdelegado reclama a Portos “máis lealdade” con Costas para avanzar en la reversión de terrenos

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, reclamó ayer a Portos “máis lealdade” con Costas para avanzar en la reversión de terrenos portuarios. En un comunicado explicó que ha remitido una carta a los alcaldes de los municipios con instalaciones de Portos para demandarles que exijan que, en las reuniones organizadas por el departamento autonómico para la reversión de los terrenos portuarios, participen también los técnicos del Servicio Provincial de Costas, ya que se trata de un trámite que afecta a las tres administraciones. “Se o que se quere é atender ao interese xeral e ao servizo público toca comportarse con máis lealdade e practicar a cooperación institucional en lugar de buscar continuamente a confrontación”, señaló.



En concreto, Abel Losada ha enviado este escrito a los regidores de Cangas, A Guarda, Cambados, Vilanova de Arousa, Vilagarcía de Arousa, A Illa de Arousa, Baiona, Bueu, Marín, Moaña, Nigrán, O Grove, Poio, Pontecesures, Pontevedra, Redondela, Sanxenxo, Tomiño, Vigo, Soutomaior, Tui y Vilaboa, así como al presidente del ente dependiente de la Xunta.



En esta carta, el subdelegado expresa su “disconformidade” con la celebración de reuniones a dos bandas para hablar de un procedimiento administrativo que, insistió, afecta a tres administraciones. Además, ha explicado a los alcaldes que los terrenos portuarios innecesarios serán devueltos a Costas y no a los ayuntamientos. Detalló que volverán a formar parte del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) y al Estado le corresponderá, a continuación, un proceso de desafectación del dominio público y la cesión indefinida a los concellos, “trámites que involucran a dous ministerios e que finalizan cunha publicación no Boletín Oficial do Estado. O lóxico é que, se se quere avanzar e non xerar expectativas apresuradas, nesas xuntanzas estean tódalas partes”, añadió.



Con todo, aplaude el paso porque “cobraba taxas a pesar de que os concellos corrían co mantemento ordinario”.